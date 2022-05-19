В плен армии ДНР сдались два десятка украинских военных 19 мая 2022 в 23:39 Размер текста - 17 + Милиция ДНР: 20 военных из 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За прошедшие сутки 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом доложила Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР). «Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие », — написали представители ведомства в своем Telegram-канале. Они подчеркнули, что тем самым украинские военные «сохранили себе жизни». Кроме того, бойцы НМ ДНР совместно с российскими войсками уничтожили более 30 ВСУ, танк, две БМП и восемь огневых точек противника. Также удалось захватить три БМП, два БТР и один танк. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающих от действий Киева. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. По словам Путина, Киев не разрешает боевикам сдаваться. За прошедшие сутки 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом доложила Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР). «Двадцать военнослужащих 95 десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие », — написали представители ведомства в своем Telegram-канале. Они подчеркнули, что тем самым украинские военные «сохранили себе жизни». Кроме того, бойцы НМ ДНР совместно с российскими войсками уничтожили более 30 ВСУ, танк, две БМП и восемь огневых точек противника. Также удалось захватить три БМП, два БТР и один танк. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающих от действий Киева. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. По словам Путина, Киев не разрешает боевикам сдаваться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям