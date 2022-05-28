Mash узнал, какие блюда исчезнут из McDonald’s в России

28 мая 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Из меню McDonald’s может пропасть кока-кола Фото: Сергей Русанов © URA.RU После возобновления работы сети быстрого питания McDonald’s в России под новым брендом из меню ресторана исчезнут некоторые виды бургеров, кока-колу заменят на отечественную газировку. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании. По словам источника в McDonald’s, пропадут «Биг тейсти» классический и с сыром, мороженое «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. «Вместо американской газировки будет отечественная „Черноголовка“. Кофе останется, но его может не хватать из-за проблем с поставками», — передает Mash слова источника. Собеседник уточнил, что форму сотрудникам менять не будут, но ценники на еду могут вырасти. По словам сотрудников компании «ГиД» Александра Говора, который владеет российским портфелем McDonald’s, ресторан откроется под новым названием McDAK. McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании. СМИ сообщили, что рестораны McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.

После возобновления работы сети быстрого питания McDonald’s в России под новым брендом из меню ресторана исчезнут некоторые виды бургеров, кока-колу заменят на отечественную газировку. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании. По словам источника в McDonald’s, пропадут «Биг тейсти» классический и с сыром, мороженое «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада. «Вместо американской газировки будет отечественная „Черноголовка“. Кофе останется, но его может не хватать из-за проблем с поставками», — передает Mash слова источника. Собеседник уточнил, что форму сотрудникам менять не будут, но ценники на еду могут вырасти. По словам сотрудников компании «ГиД» Александра Говора, который владеет российским портфелем McDonald’s, ресторан откроется под новым названием McDAK. McDonald’s в мае объявил о своем уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эту нишу займут российские компании. СМИ сообщили, что рестораны McDonald’s могут открыться в России под новым брендом в июне. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.