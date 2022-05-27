Владелец объявил о работе над новым брендом McDonald’s в России

27 мая 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Патенты с вариантами названий уже направили в Роспатент Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пресс-служба прекратившего в России работу McDonald’s подтвердила, что в Роспатент уже направлены заявки на регистрацию новых названий. Из них позже выберут одно. «На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных называний будет выбрано одно», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что McDonald’s в России откроется под новым брендом уже летом. Источники СМИ заявляли, что сеть ресторанов получит название Mc. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.

Пресс-служба прекратившего в России работу McDonald’s подтвердила, что в Роспатент уже направлены заявки на регистрацию новых названий. Из них позже выберут одно. «На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных называний будет выбрано одно», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что McDonald’s в России откроется под новым брендом уже летом. Источники СМИ заявляли, что сеть ресторанов получит название Mc. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.