Владелец объявил о работе над новым брендом McDonald’s в России

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Макдональдс. Екатеринбург , макдональдс, макдональдс екатеринбург
Патенты с вариантами названий уже направили в Роспатент Фото:

Пресс-служба прекратившего в России работу McDonald’s подтвердила, что в Роспатент уже направлены заявки на регистрацию новых названий. Из них позже выберут одно.

«На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных называний будет выбрано одно», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало, что McDonald’s в России откроется под новым брендом уже летом. Источники СМИ заявляли, что сеть ресторанов получит название Mc. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.

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Пресс-служба прекратившего в России работу McDonald’s подтвердила, что в Роспатент уже направлены заявки на регистрацию новых названий. Из них позже выберут одно. «На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных называний будет выбрано одно», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что McDonald’s в России откроется под новым брендом уже летом. Источники СМИ заявляли, что сеть ресторанов получит название Mc. В компании рассказали, что весь штат сотрудников продолжит работу после ребрендинга. Также там пообещали, что смогут, изменив названия, сохранить почти все позиции меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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