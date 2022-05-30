В МВД Украины предложили зарабатывать на призывниках

Украина может выпускать из страны мужчин призывного возраста за деньги. С таким предложением выступил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
«Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос в размере трех — пяти тысяч долларов и предоставить свободный выезд для тех, кто выплатил необходимую сумму. По мнению советника главы МВД Украины, тотальный запрет на отъезд из страны лишь навредит», — пишет argumenti.ru.
24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации на территории Украины действует режим военного положения и введена всеобщая мобилизация.
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