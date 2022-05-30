В МВД Украины предложили зарабатывать на призывниках

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Украинские призывники могут платить за выезд из страны, считает Виктор Андрусив Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может выпускать из страны мужчин призывного возраста за деньги. С таким предложением выступил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

«Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос в размере трех — пяти тысяч долларов и предоставить свободный выезд для тех, кто выплатил необходимую сумму. По мнению советника главы МВД Украины, тотальный запрет на отъезд из страны лишь навредит», — пишет argumenti.ru.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации на территории Украины действует режим военного положения и введена всеобщая мобилизация.

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Украина может выпускать из страны мужчин призывного возраста за деньги. С таким предложением выступил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив. «Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос в размере трех — пяти тысяч долларов и предоставить свободный выезд для тех, кто выплатил необходимую сумму. По мнению советника главы МВД Украины, тотальный запрет на отъезд из страны лишь навредит», — пишет argumenti.ru. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации на территории Украины действует режим военного положения и введена всеобщая мобилизация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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