Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певческий праздник «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Екатеринбург, триколор, флаг россии, день россии, 12июня
Россияне будут отдыхать три дня в связи с Днем России Фото:

У россиян будет короткая рабочая неделя и длинные выходные из-за празднования Дня России. Об этом рассказали в Роструде.

«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщается на сайте Роструда.

Также министерстве напомнили, что в нерабочие праздничные дни работодатель не может снижать зарплату сотрудникам, которые получают оклад. Сотрудникам без установленного оклада должны выплатить дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

У россиян будет короткая рабочая неделя и длинные выходные из-за празднования Дня России. Об этом рассказали в Роструде. «В этом году 12 июня выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщается на сайте Роструда. Также министерстве напомнили, что в нерабочие праздничные дни работодатель не может снижать зарплату сотрудникам, которые получают оклад. Сотрудникам без установленного оклада должны выплатить дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...