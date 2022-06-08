Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

Россияне будут отдыхать три дня в связи с Днем России
У россиян будет короткая рабочая неделя и длинные выходные из-за празднования Дня России. Об этом рассказали в Роструде.
«В этом году 12 июня выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщается на сайте Роструда.
Также министерстве напомнили, что в нерабочие праздничные дни работодатель не может снижать зарплату сотрудникам, которые получают оклад. Сотрудникам без установленного оклада должны выплатить дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе.
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