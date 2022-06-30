ФАС повысил оптовые цены на газ «Газпрома» для части россиян

01 июля 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Для промышленности — на 5%, для населения — на 3% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ С 1 июля повышает регулируемые цены на газ «Газпрома» для населения и промышленности. Об этом следует из приказов регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации. ФАС России с 1 июля повысила регулируемые цены на газ «Газпрома» для промышленности — на 5%, для населения — на 3%. Как пояснили представители ФАС, индексация цен на газ на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ, что ниже темпов инфляции. Ранее ФАС предложила установить для «Газпрома» нормативы на продажу газа на бирже в объеме 10% от объема поставок на внутренний рынок. Представители службы полагают, что это позволит ограничить рост цен на газ в России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ С 1 июля повышает регулируемые цены на газ «Газпрома» для населения и промышленности. Об этом следует из приказов регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации. ФАС России с 1 июля повысила регулируемые цены на газ «Газпрома» для промышленности — на 5%, для населения — на 3%. Как пояснили представители ФАС, индексация цен на газ на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ, что ниже темпов инфляции. Ранее ФАС предложила установить для «Газпрома» нормативы на продажу газа на бирже в объеме 10% от объема поставок на внутренний рынок. Представители службы полагают, что это позволит ограничить рост цен на газ в России.