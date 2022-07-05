Климов заявил о вероятных последствиях приближения НАТО к России

06 июля 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Риск возникновения «каких-то катастрофических событий» из-за приближения Североатлантического альянса к границам России возрастает. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов, комментируя в эфире телеканала «Россия 24» процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. «Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает», — сказал российский сенатор в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, событие такого рода не влияет на «на глобальную безопасность». Он указал на то, что Россия будет вынуждена «отвечать адекватно», если на территории скандинавских стан появятся элементы военной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Трансляция процедуры велась на официальном сайте альянса. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО 4 июля. Ранее страны подали заявки на членство в Североатлантический альянс 18 мая. Позже, 21 июня, страны-участницы военно-политического блока официально пригласили государства в альянс. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции запустило правительство Германии. 2 июля принятие Финляндии и Швеции в НАТО подтвердил президент США Джо Байден. По итогам саммита в Мадриде решение поддержала в том числе и Турция, которая ранее долгое время блокировала переговоры по этому вопросу.