Саудовская Аравия относится к Владимиру Путину лучше, чем к Байдену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приготовлений Саудовской Аравии по случаю визита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена разительно больше в пользу российского главы. Кроме того, роль России в мире усиливается, признало заблокированное на территории РФ немецкое издание Welt.

«Путин в 2019 году прибыл в Саудовскую Аравию, и его кортеж сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Американский президент Джо Байден пребывает сейчас в Саудовской Аравии без перспективы подобных почестей», — приводит информацию РИА «Новости».

Отмечается также, что роль России в международных отношениях только растет. Об этом свидетельствуют даже протокольные жесты во время встреч лидеров РФ и Саудовской Аравии. Еще одним доказательством служит отношение последней к России в международной сфере.

«Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах. Ближневосточные союзники не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами», — говорится в статье.

После обострения конфликта в Донбассе и участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов по приказу киевского режима, Россия была вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирных граждан ДНР и ЛНР. Страны Запада из-за этого ввели жесткие санкции против РФ, которые коснулись и запрета на ввоз российской нефти.

В середине июля этого года Байден прибыл в Саудовскую Аравию для решения нефтяного вопроса. Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти «в целях обеспечения устойчивого экономического роста», пишет «Национальная служба новостей». Американский лидер начал свое выступление с обвинений в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, уточняет телеканал 360.

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