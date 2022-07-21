В Кремле ответили на главный страх европейцев

21 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Россия не собирается шантажировать ЕС газом, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не собирается использовать ситуацию с газом для шантажа западных государств, технологические сложности с поставками возникают из-за ограничений Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В последнее время слышим много упреков в адрес Москвы из европейских столиц о том, что РФ использует ситуацию с газом для шантажа и политического нажима. В своих заявлениях российская сторона в Тегеране и вчера на форуме АСИ Путин пояснил, что ни о каком давлении и шантаже говорить нельзя. Это неверное утверждение, мы его отрицаем», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, Газпром выполняет и продолжит выполнять свои обязательства. «Технологические сложности возникают из-за ограничений ЕС, они мешают ремонтировать оборудование, в том числе турбины. Ограничения ведут к тому, что агрегаты не могут получить обслуживание. Эти ограничения ЕС являются причиной их же проблем», — добавил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не собирается использовать ситуацию с газом для шантажа западных государств, технологические сложности с поставками возникают из-за ограничений Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В последнее время слышим много упреков в адрес Москвы из европейских столиц о том, что РФ использует ситуацию с газом для шантажа и политического нажима. В своих заявлениях российская сторона в Тегеране и вчера на форуме АСИ Путин пояснил, что ни о каком давлении и шантаже говорить нельзя. Это неверное утверждение, мы его отрицаем», — сказал Песков в ходе конференц-колла. По словам пресс-секретаря, Газпром выполняет и продолжит выполнять свои обязательства. «Технологические сложности возникают из-за ограничений ЕС, они мешают ремонтировать оборудование, в том числе турбины. Ограничения ведут к тому, что агрегаты не могут получить обслуживание. Эти ограничения ЕС являются причиной их же проблем», — добавил он.