Украине придется подобно Европе подчиняться диктату США, закрывая глаза на ущерб для собственной экономики и социальной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили военную поддержку Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Америка планирует сохранить мировое лидерство после окончания российско-украинского конфликта.
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Украине придется подобно Европе подчиняться диктату США, закрывая глаза на ущерб для собственной экономики и социальной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили военную поддержку Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Америка планирует сохранить мировое лидерство после окончания российско-украинского конфликта.