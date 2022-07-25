Лавров предупредил Украину о цене, которую она заплатит США

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Украинским властям придется закрывать глаза на внутренние проблемы страны под диктатом США, считает Лавров Фото:

Украине придется подобно Европе подчиняться диктату США, закрывая глаза на ущерб для собственной экономики и социальной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили военную поддержку Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Америка планирует сохранить мировое лидерство после окончания российско-украинского конфликта.

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Украине придется подобно Европе подчиняться диктату США, закрывая глаза на ущерб для собственной экономики и социальной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили военную поддержку Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Америка планирует сохранить мировое лидерство после окончания российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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