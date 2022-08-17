17 августа 2022

МИД РФ: Россия на деле придерживается принципа «одного Китая»

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, российский флаг, триколор, флаг россии, символ власти, государственный символ
В МИД РФ прояснили истинное отношение России к принципу «одного Китая» Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа „одного Китая“, в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — сказал Ильичев РИА «Новости». По его словам, отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику «и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка».

Политик уточнил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чреваты подрывом международной стабильности. По его мнению, это свидетельствует о неумении Вашингтона «смириться с утратой монопольного права на управление миром».

Обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти КНР подчеркнули, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.

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Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа „одного Китая“, в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — сказал Ильичев РИА «Новости». По его словам, отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику «и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка». Политик уточнил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чреваты подрывом международной стабильности. По его мнению, это свидетельствует о неумении Вашингтона «смириться с утратой монопольного права на управление миром». Обострение конфликта между Китаем и островом Тайвань, который поддерживает свою независимость, произошло в конце июля — начале августа. Он обострился после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти КНР подчеркнули, что визит Пелоси в первую очередь — провокация со стороны американцев. При этом в США утверждают, что они не поддерживают стремление Тайваня к независимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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