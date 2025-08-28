Православный психолог заявила, что СВО продолжается из-за игрушек лабубу

Православный психолог и журналист из Москвы Анастасия Бородина призвала россиян отказаться от покупки популярных игрушек «лабубу» и покаяться, напомнив о важности духовных ценностей во время СВО. Об этом она заявила в своем видеоролике, опубликованном в социальных сетях. Бородина, ведущая блог о православии с начала 2025 года, подчеркнула, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока культивируется лабубу.
«У-иу, у-иу, у-иу. Это поехала скорая помощь за теми, кто покупает монстра лабубу. И покупает для монстра лабубу врачей. Мы платим большие денежки за лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем очнуться и перестать культивировать монстра. Дорогушеньки, господь сказал: „Не создайте себе кумира“. У господа все бесплатно. <...> СВО будет продолжаться до тех пор, пока мы культивируем лабубу», — заявила Анастасия Бородина в видеообращении.
В последнее время среди детей по всей России набирает популярность новый тренд — игрушка Лабубу, представляющая собой обаятельную, но одновременно слегка пугающую куклу. На первый взгляд пушистое существо кажется безобидным, однако его широкая улыбка, охватывающая все лицо, придает ему зловещий вид.
Популярность игрушек в мире ушла намного дальше обычного детского интереса. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме также представили игрушки Лабубу. На них были изображены лица известных российских политиков — главы Центробанка Эльвиры Набиуллина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и других деятелей.
