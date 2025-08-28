Киев запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН

Заседание в ООН может быть связано с ударами по Киеву
Заседание в ООН может быть связано с ударами по Киеву
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев обратился с просьбой о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН, посвященного вопросам обеспечения мира и безопасности на территории Украины. Об этом сообщил информированный источник во Всемирной организации.

«Украинская сторона инициировала экстренное заседание Совбеза, ссылаясь на статьи 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций», — пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник. Конкретная дата предполагаемого обсуждения в Совете Безопасности пока не разглашается. Однако сама Украина объяснила свой запрос на заседание ударами по Киеву. 

Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 августа был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» и ударными беспилотниками по предприятим военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины, передает «Царьград». Украинские власти заявили об атаках по Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что наносит удары исключительно по военным целям и инфраструктуре. 

