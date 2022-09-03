Захарова усмехнулась, что рабочих мест в США больше чем американцев

Представитель МИД РФ Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании рабочих мест в Америке
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Марии Захаровой, у США интереснее получается придумывать фейки о России Фото:

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании «десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность». Ответ на заявление Жан-Пьер представитель МИД России дала в своем telegram-канале.

«Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10000000000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?», — написала Захарова. «Про Россию у них придумывать интереснее выходит», — резюмировала представитель МИД России.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях России. Пискарев заявил, что страны Запада стремятся закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение о том, что российские власти не достойны доверия.

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании «десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность». Ответ на заявление Жан-Пьер представитель МИД России дала в своем telegram-канале. «Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10000000000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?», — написала Захарова. «Про Россию у них придумывать интереснее выходит», — резюмировала представитель МИД России. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях России. Пискарев заявил, что страны Запада стремятся закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение о том, что российские власти не достойны доверия.
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