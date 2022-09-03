Захарова усмехнулась, что рабочих мест в США больше чем американцев

Представитель МИД РФ Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании рабочих мест в Америке

03 сентября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

По словам Марии Захаровой, у США интереснее получается придумывать фейки о России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании «десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность». Ответ на заявление Жан-Пьер представитель МИД России дала в своем telegram-канале. «Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10000000000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?», — написала Захарова. «Про Россию у них придумывать интереснее выходит», — резюмировала представитель МИД России. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях России. Пискарев заявил, что страны Запада стремятся закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение о том, что российские власти не достойны доверия.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова усмехнулась над заявлением пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о создании «десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность». Ответ на заявление Жан-Пьер представитель МИД России дала в своем telegram-канале. «Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10000000000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?», — написала Захарова. «Про Россию у них придумывать интереснее выходит», — резюмировала представитель МИД России. Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях России. Пискарев заявил, что страны Запада стремятся закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение о том, что российские власти не достойны доверия.