20 августа 2022

Депутат ГД обвинил Запад в распространении фейков о властях РФ

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Круглый стол в Общественной палате России. Москва, пискарев василий
Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях РФ на Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад стремится закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение, что российские власти не достойны доверия. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия», — написал он в своем telegram-канале. Пискарев подчеркнул, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа, а также латвийских СМИ и СМИ-иноагентов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. На данный момент российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. В середине августа новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщалось, что они прибыли в регион для улучшения экономической ситуации.

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Запад стремится закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение, что российские власти не достойны доверия. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия», — написал он в своем telegram-канале. Пискарев подчеркнул, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа, а также латвийских СМИ и СМИ-иноагентов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. На данный момент российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. В середине августа новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщалось, что они прибыли в регион для улучшения экономической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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