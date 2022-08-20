Депутат ГД обвинил Запад в распространении фейков о властях РФ

21 августа 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Пискарев обвинил Запад в распространении фейков о властях РФ на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад стремится закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение, что российские власти не достойны доверия. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия», — написал он в своем telegram-канале. Пискарев подчеркнул, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа, а также латвийских СМИ и СМИ-иноагентов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. На данный момент российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. В середине августа новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщалось, что они прибыли в регион для улучшения экономической ситуации.

Запад стремится закрепить в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) мнение, что российские власти не достойны доверия. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Кроме поддержания в медиапространстве негативной повестки в преддверии сентябрьских выборов, распространением фейков о фальсификации выборов в нашей стране западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия», — написал он в своем telegram-канале. Пискарев подчеркнул, что распространение фейков о прошлогодних выборах в РФ — пример пропагандисткой деятельности Агентства США по глобальным медиа, а также латвийских СМИ и СМИ-иноагентов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. На данный момент российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. В середине августа новыми министрами Херсонской области назначили трех управленцев из Российской Федерации. Сообщалось, что они прибыли в регион для улучшения экономической ситуации.