Полянский: Западу не удалось добиться изоляции РФ при голосовании по выступлению Зеленского

17 сентября 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Полянский: многие крупные развивающиеся страны, включая членов БРИКС, не поддержали идею выступления Зеленского по видеосвязи Фото: TASS/ZUMA Западные страны хотели продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом доложил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «В итоге вместо комфортной ситуации со „звенящей“ изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении. Нам удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС », — написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, которые еще не успели получить указания из столиц, исход или «счет» мог бы быть совсем иным. По его словам, украинские власти внести текст в общую систему, где его могли увидеть остальные делегаты лишь за час до конца рабочего дня 19 сентября. Полянский утверждает, что расчет был на то, что Россия и ее союзники ничего не успеют предпринять, тем временем, как «западному лагерю» хватит голосов «на фоне пассивности большинства развивающихся стран, у которых толком и времени не было вчитаться в предлагаемый документ». Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. За решение отдало свои голоса 101 государство. Семь стран высказались против, а 19 воздержались от ответа. По мнению Полянского, у всех стран должна быть возможность выступить на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения, а не только у Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны хотели продемонстрировать «изоляцию» России при голосовании на Генассамблее ООН о дистанционном выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом доложил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «В итоге вместо комфортной ситуации со „звенящей“ изоляцией России, на которую рассчитывали наши недруги, им пришлось столкнуться с серьезной поддержкой нашей логики, изложенной в озвученном в ГА выступлении. Нам удалось перетянуть на свою сторону много крупных развивающихся государств, включая членов БРИКС », — написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что если бы не пассивность африканских и иных развивающихся стран, которые еще не успели получить указания из столиц, исход или «счет» мог бы быть совсем иным. По его словам, украинские власти внести текст в общую систему, где его могли увидеть остальные делегаты лишь за час до конца рабочего дня 19 сентября. Полянский утверждает, что расчет был на то, что Россия и ее союзники ничего не успеют предпринять, тем временем, как «западному лагерю» хватит голосов «на фоне пассивности большинства развивающихся стран, у которых толком и времени не было вчитаться в предлагаемый документ». Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. За решение отдало свои голоса 101 государство. Семь стран высказались против, а 19 воздержались от ответа. По мнению Полянского, у всех стран должна быть возможность выступить на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения, а не только у Зеленского.