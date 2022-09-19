Россия и Китай договорились о проведении совместных военных учений

19 сентября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества Фото: Денис Моргунов © URA.RU Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились о проведении совместных военных учений России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза. «Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — передает сообщение аппарата Совбеза РФ ТАСС. В сообщении Совбеза также отмечается, что Патрушев и Ян Цзечи выразили «обоюдную заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство. «Мы готовы сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин. А в Fox News сообщили, что партнерство Путина и Цзиньпина угрожает США.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились о проведении совместных военных учений России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза. «Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — передает сообщение аппарата Совбеза РФ ТАСС. В сообщении Совбеза также отмечается, что Патрушев и Ян Цзечи выразили «обоюдную заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство. «Мы готовы сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин. А в Fox News сообщили, что партнерство Путина и Цзиньпина угрожает США.