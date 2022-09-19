Россия и Китай договорились о проведении совместных военных учений

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Россия и Китай выразили заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества Фото:

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились о проведении совместных военных учений России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — передает сообщение аппарата Совбеза РФ ТАСС. В сообщении Совбеза также отмечается, что Патрушев и Ян Цзечи выразили «обоюдную заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство. «Мы готовы сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин. А в Fox News сообщили, что партнерство Путина и Цзиньпина угрожает США.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи договорились о проведении совместных военных учений России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза. «Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между генеральными штабами», — передает сообщение аппарата Совбеза РФ ТАСС. В сообщении Совбеза также отмечается, что Патрушев и Ян Цзечи выразили «обоюдную заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вместе с Россией разделить мировое лидерство. «Мы готовы сыграть руководящую роль, чтобы вывести мир на устойчивую траекторию развития» — заявил Цзиньпин. А в Fox News сообщили, что партнерство Путина и Цзиньпина угрожает США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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