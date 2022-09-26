Венгрия обвинила Евросоюз в нападении на свой суверенитет

26 сентября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Венгрия отстаивает энергетический суверенитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, о нападках ЕС на суверенитет страны. Будапешт считает, что этим является создание подобных ограничений в сфере обеспечения энергетических инвестиций. «Мы действительно рассматриваем все действия, совершаемые институциями в Брюсселе, <…> властями стран или банками, действующими в Европе, по созданию препятствий на пути строительства нашей АЭС как нападки на наш суверенитет», — сообщает Петер Сийярто. Об этом он заявил на ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять антироссийские санкции ради спасения экономики. Сами власти страны отказались вводить санкции против Росатома и Газпрома.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, о нападках ЕС на суверенитет страны. Будапешт считает, что этим является создание подобных ограничений в сфере обеспечения энергетических инвестиций. «Мы действительно рассматриваем все действия, совершаемые институциями в Брюсселе, <…> властями стран или банками, действующими в Европе, по созданию препятствий на пути строительства нашей АЭС как нападки на наш суверенитет», — сообщает Петер Сийярто. Об этом он заявил на ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять антироссийские санкции ради спасения экономики. Сами власти страны отказались вводить санкции против Росатома и Газпрома.