Власти Осетии: на границе с Грузией начали выдавать повестки выезжающим

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военные сборы, мобилизация, военный призыв, повестка в военкомат, повестка в армию
На границе РФ и Грузии выдают повестки мобилизованным гражданам Фото:
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Мобилизация в России

Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

«На границе с Грузией работает <…> группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы <…> власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также по словам спикера, если есть данные о том, что гражданин РФ подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку.

Ранее в МВД Грузии заявили, что не будут закрывать границы с Россией. Это связано с тем, что Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, это 1% от общего резерва.

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Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. «На границе с Грузией работает <…> группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы <…> власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также по словам спикера, если есть данные о том, что гражданин РФ подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку. Ранее в МВД Грузии заявили, что не будут закрывать границы с Россией. Это связано с тем, что Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, это 1% от общего резерва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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