Власти Осетии: на границе с Грузией начали выдавать повестки выезжающим

27 сентября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

На границе РФ и Грузии выдают повестки мобилизованным гражданам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. «На границе с Грузией работает <…> группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы <…> власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также по словам спикера, если есть данные о том, что гражданин РФ подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку. Ранее в МВД Грузии заявили, что не будут закрывать границы с Россией. Это связано с тем, что Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, это 1% от общего резерва.

Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. «На границе с Грузией работает <…> группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы <…> власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Также по словам спикера, если есть данные о том, что гражданин РФ подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку. Ранее в МВД Грузии заявили, что не будут закрывать границы с Россией. Это связано с тем, что Грузия не имеет оснований для ограничения въезда россиянам и закрытия границы. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан, это 1% от общего резерва.