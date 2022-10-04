Турчак: принятие территорий в состав России открывает новый этап СВО

Точка в принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России позволяет открыть новый этап в специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.
«Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно — специальной военной операции», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что отныне нет никаких «серых зон» и неопределенности: Россия защищает своих людей и освобождает свою территорию. По его словам, впереди непростой и долгий путь.
«Благодарю коллег-сенаторов и депутатов ГД за консолидированную позицию по ратификации договоров», — заключил Турчак. Он поздравил всех жителей России с этим событием.
Ранее Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.
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Точка в принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России позволяет открыть новый этап в специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. «Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно — специальной военной операции», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что отныне нет никаких «серых зон» и неопределенности: Россия защищает своих людей и освобождает свою территорию. По его словам, впереди непростой и долгий путь. «Благодарю коллег-сенаторов и депутатов ГД за консолидированную позицию по ратификации договоров», — заключил Турчак. Он поздравил всех жителей России с этим событием. Ранее Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.