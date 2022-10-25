Европейцы накинулись на Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую конфисковать деньги РФ

Пользователи Twitter обругали на Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую забрать активы РФ

25 октября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Глава Еврокомиссии предложила конфисковать активы России CC-BY-4.0: © European Union 2022 — Source: EP новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Европы обрушились с критикой в сторону председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее предложения конфисковать замороженные в ЕС активы России. Свое мнение они высказали в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Урсула фон дер Ляйен — вор и мошенник! И знайте, что она хочет третью мировую войну! Она дьявол собственной персоной! Она нашла идеальную марионетку для всех этих страданий. Зеленский дурак, который танцует за деньги. Время просыпаться, ЕС!», — поделился мнением пользователь Danielle Huybreghts. «Помните, сегодня это Россия. Завтра это будет любой гражданин ЕС», — обратил внимание Angelo Giuliano. «Ничего не производите, крадете только у других», — считает Renne Rus. По его мнению, правительство Евросоюза также является «клептократией неудачников». «У меня не хватает слов. Это та Европа, в которой мы живем», — возмутился пользователь с никнеймом Alexa11. «Может быть, Зеленский теперь будет инвестировать в ЕС. У него на руках более 70 миллиардов долларов. Удачи, Урсула», — иронизирует Stephen. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что целью Евросоюза является конфискация российских активов, сообщает телеканал 360. Однако она отметила, что для этого необходимо создать безупречные законные основания, передает RT.

Жители Европы обрушились с критикой в сторону председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее предложения конфисковать замороженные в ЕС активы России. Свое мнение они высказали в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Урсула фон дер Ляйен — вор и мошенник! И знайте, что она хочет третью мировую войну! Она дьявол собственной персоной! Она нашла идеальную марионетку для всех этих страданий. Зеленский дурак, который танцует за деньги. Время просыпаться, ЕС!», — поделился мнением пользователь Danielle Huybreghts. «Помните, сегодня это Россия. Завтра это будет любой гражданин ЕС», — обратил внимание Angelo Giuliano. «Ничего не производите, крадете только у других», — считает Renne Rus. По его мнению, правительство Евросоюза также является «клептократией неудачников». «У меня не хватает слов. Это та Европа, в которой мы живем», — возмутился пользователь с никнеймом Alexa11. «Может быть, Зеленский теперь будет инвестировать в ЕС. У него на руках более 70 миллиардов долларов. Удачи, Урсула», — иронизирует Stephen. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что целью Евросоюза является конфискация российских активов, сообщает телеканал 360. Однако она отметила, что для этого необходимо создать безупречные законные основания, передает RT.