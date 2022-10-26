США дополнили список россиян, попадающих под санкции

Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США ввели санкции против певицы Жасмин (Сары Львовны Шор). Под американские санкции также попали предприниматель и меценат Игорь Чайка, а также ряд российских компаний и организаций. Расширенный список россиян, попавших под санкции, опубликовал Минфин США.
«Чайка Игорь Юрьевич, Жасмин…», — перечислил американский Минфин имена людей, попавших под санкции США. Расширенный список граждан России, попавших под санкции, Минфин США опубликовал на официальном сайте.
Страны Запада, включая США, начали вводить санкции в отношении России и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Так, ранее США ввели санкции против свердловских политиков.
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