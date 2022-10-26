США дополнили список россиян, попадающих под санкции

США ввели санкции против певицы Жасмин и предпринимателя Чайки

26 октября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели санкции против певицы Жасмин (Сары Львовны Шор). Под американские санкции также попали предприниматель и меценат Игорь Чайка, а также ряд российских компаний и организаций. Расширенный список россиян, попавших под санкции, опубликовал Минфин США. «Чайка Игорь Юрьевич, Жасмин…», — перечислил американский Минфин имена людей, попавших под санкции США. Расширенный список граждан России, попавших под санкции, Минфин США опубликовал на официальном сайте. Страны Запада, включая США, начали вводить санкции в отношении России и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Так, ранее США ввели санкции против свердловских политиков.

США ввели санкции против певицы Жасмин (Сары Львовны Шор). Под американские санкции также попали предприниматель и меценат Игорь Чайка, а также ряд российских компаний и организаций. Расширенный список россиян, попавших под санкции, опубликовал Минфин США. «Чайка Игорь Юрьевич, Жасмин…», — перечислил американский Минфин имена людей, попавших под санкции США. Расширенный список граждан России, попавших под санкции, Минфин США опубликовал на официальном сайте. Страны Запада, включая США, начали вводить санкции в отношении России и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Так, ранее США ввели санкции против свердловских политиков.