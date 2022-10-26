США дополнили список россиян, попадающих под санкции

США ввели санкции против певицы Жасмин и предпринимателя Чайки
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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Минфин США ввел санкции против ряда российских компаний Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против певицы Жасмин (Сары Львовны Шор). Под американские санкции также попали предприниматель и меценат Игорь Чайка, а также ряд российских компаний и организаций. Расширенный список россиян, попавших под санкции, опубликовал Минфин США.

«Чайка Игорь Юрьевич, Жасмин…», — перечислил американский Минфин имена людей, попавших под санкции США. Расширенный список граждан России, попавших под санкции, Минфин США опубликовал на официальном сайте.

Страны Запада, включая США, начали вводить санкции в отношении России и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Так, ранее США ввели санкции против свердловских политиков.

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США ввели санкции против певицы Жасмин (Сары Львовны Шор). Под американские санкции также попали предприниматель и меценат Игорь Чайка, а также ряд российских компаний и организаций. Расширенный список россиян, попавших под санкции, опубликовал Минфин США. «Чайка Игорь Юрьевич, Жасмин…», — перечислил американский Минфин имена людей, попавших под санкции США. Расширенный список граждан России, попавших под санкции, Минфин США опубликовал на официальном сайте. Страны Запада, включая США, начали вводить санкции в отношении России и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Так, ранее США ввели санкции против свердловских политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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