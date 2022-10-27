The Hill: у Запада нет информации о целях и потерях Киева

28 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Директор Центра разведки Хумински заявил, что Украина успешно контролирует информационное пространство Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе совершенно не располагают информацией о том, какие цели преследует Украина в спецоперации, какие потери она несет и какие действия совершает на поле боя. Об этом сообщает издание The Hill. «Запад, по крайней мере публично, имеет очень мало информации о целях и намерениях Киева, а также о его потерях или действиях на поле боя, помимо того, что передается через социальные сети и журналистские отчеты», — передает издание. Там уточнили, что у Запада несомненно есть интересы в этом конфликте, однако предполагать, что он просто «заряжает ружье и передает его Украине» — неискренне и даже опасно. Также директор Центра разведки и глобальных отношений Джошуа Хумински в беседе с The Hill отметил, что Киев успешно контролирует информационное пространство. Это, вероятнее всего, и создает для Запада ложное представление о всей ситуации. После начала спецоперации многие западные страны стали спонсировать Украину. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад обещал Киеву победу, но на данный момент результат сильно разочаровал западного спонсора, передает портал «Дни.ру».

На Западе совершенно не располагают информацией о том, какие цели преследует Украина в спецоперации, какие потери она несет и какие действия совершает на поле боя. Об этом сообщает издание The Hill. «Запад, по крайней мере публично, имеет очень мало информации о целях и намерениях Киева, а также о его потерях или действиях на поле боя, помимо того, что передается через социальные сети и журналистские отчеты», — передает издание. Там уточнили, что у Запада несомненно есть интересы в этом конфликте, однако предполагать, что он просто «заряжает ружье и передает его Украине» — неискренне и даже опасно. Также директор Центра разведки и глобальных отношений Джошуа Хумински в беседе с The Hill отметил, что Киев успешно контролирует информационное пространство. Это, вероятнее всего, и создает для Запада ложное представление о всей ситуации. После начала спецоперации многие западные страны стали спонсировать Украину. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад обещал Киеву победу, но на данный момент результат сильно разочаровал западного спонсора, передает портал «Дни.ру».