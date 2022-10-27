В Госдуме РФ призвали Зеленского бежать с Украины

28 октября 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Дни Зеленского как политика сочтены Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бежать из страны, поскольку его дни как политика сочтены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Зеленскому стоит задуматься о бегстве», — сказал Шеремет РИА Новости. Он подчеркнул, что как политик Зеленский уже не котируется. Он отметил, что уже в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, вследствие чего киевский режим окажется не нужным «своим западным хозяевам». «Преступному киевскому режиму … придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заявил Шеремет. Ранее в США призвали игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского — из-за этого американцы рискуют своим существованием, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он заявил, что риск применения ядерного оружия возрастает одновременно с эскалацией конфликта на Украине, а это грозит уже всему миру, передает «Ридус».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бежать из страны, поскольку его дни как политика сочтены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Зеленскому стоит задуматься о бегстве», — сказал Шеремет РИА Новости. Он подчеркнул, что как политик Зеленский уже не котируется. Он отметил, что уже в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, вследствие чего киевский режим окажется не нужным «своим западным хозяевам». «Преступному киевскому режиму … придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заявил Шеремет. Ранее в США призвали игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского — из-за этого американцы рискуют своим существованием, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он заявил, что риск применения ядерного оружия возрастает одновременно с эскалацией конфликта на Украине, а это грозит уже всему миру, передает «Ридус».