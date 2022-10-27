Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бежать из страны, поскольку его дни как политика сочтены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.
«Зеленскому стоит задуматься о бегстве», — сказал Шеремет РИА Новости. Он подчеркнул, что как политик Зеленский уже не котируется.
Он отметил, что уже в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, вследствие чего киевский режим окажется не нужным «своим западным хозяевам». «Преступному киевскому режиму … придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заявил Шеремет.
Ранее в США призвали игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского — из-за этого американцы рискуют своим существованием, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он заявил, что риск применения ядерного оружия возрастает одновременно с эскалацией конфликта на Украине, а это грозит уже всему миру, передает «Ридус».
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует бежать из страны, поскольку его дни как политика сочтены. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Зеленскому стоит задуматься о бегстве», — сказал Шеремет РИА Новости. Он подчеркнул, что как политик Зеленский уже не котируется. Он отметил, что уже в ближайшие месяцы в мире может серьезно измениться соотношение политических сил, вследствие чего киевский режим окажется не нужным «своим западным хозяевам». «Преступному киевскому режиму … придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заявил Шеремет. Ранее в США призвали игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского — из-за этого американцы рискуют своим существованием, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он заявил, что риск применения ядерного оружия возрастает одновременно с эскалацией конфликта на Украине, а это грозит уже всему миру, передает «Ридус».