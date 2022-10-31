Пригожин опроверг планы ЧВК «Вагнер» по зачистке Артемовска

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Евгений Пригожин сообщил о тяжелых боях под Артемовском Фото:

ЧВК «Вагнер» не планирует зачистку Артемовска. Об этом URA.RU сообщил бизнесмен и создатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Что касается слова „зачистка“, ЧВК „Вагнер“ ни разу не заявляла о том, что она планирует зачистку Артемовска. Это домыслы СМИ. Под Бахмутом (Артемовском) идут тяжелые бои. ЧВК „Вагнер“ ежедневно продвигается, как я уже и говорил, на 100-200 метров в день, и в ближайшее время зачистки Артемовска ожидать не следует», — приводят слова Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

На вопросы, сколько человек стянули к городу и откуда, в пресс-службе не смогли ответить в силу засекреченности данных. «Большинство из ваших вопросов находится в сфере секретности, поэтому ответов на них мы, к сожалению, дать не можем», — добавили в компании «Конкорд».

Ранее РИА Новости сообщило, что ЧВК «Вагнер» стягивает силы к Артемовску. Как пишет издание, один из бойцов сказал, что это необходимо для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп и в итоге дальнейшего наступления на Артемовск.

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ЧВК «Вагнер» не планирует зачистку Артемовска. Об этом URA.RU сообщил бизнесмен и создатель ЧВК Евгений Пригожин. «Что касается слова „зачистка“, ЧВК „Вагнер“ ни разу не заявляла о том, что она планирует зачистку Артемовска. Это домыслы СМИ. Под Бахмутом (Артемовском) идут тяжелые бои. ЧВК „Вагнер“ ежедневно продвигается, как я уже и говорил, на 100-200 метров в день, и в ближайшее время зачистки Артемовска ожидать не следует», — приводят слова Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». На вопросы, сколько человек стянули к городу и откуда, в пресс-службе не смогли ответить в силу засекреченности данных. «Большинство из ваших вопросов находится в сфере секретности, поэтому ответов на них мы, к сожалению, дать не можем», — добавили в компании «Конкорд». Ранее РИА Новости сообщило, что ЧВК «Вагнер» стягивает силы к Артемовску. Как пишет издание, один из бойцов сказал, что это необходимо для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп и в итоге дальнейшего наступления на Артемовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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