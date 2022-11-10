Зампред правительства Денис Мантуров встретился с уральским полпредом

10 ноября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Одной из тем встречи стало обсуждение ключевых направлений работы в промышленности Фото: сайт правительства Российской Федерации В рамках рабочей встречи заместитель председателя правительства-министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обсудили вопросы по развитию экономики округа. На встрече обсуждалась динамика промышленного производства в регионах УрФО, а также создание новых индустриальных и промышленных парков. «В УрФО активно развивается промышленная инфраструктура: на территории округа действует 21 индустриальный парк, 9 промышленных технопарков, 12 промышленных кластеров. В ближайшее время будут созданы еще 13 индустриальных парков и 2 промышленных технопарка. Все это говорит о потенциале промышленного развития округа», — отметил Денис Мантуров, который курирует в Правительстве развитие УрФО. Также зампред правительства сообщил, что индекс промышленного производства в УрФО за последние девять месяцев 2022 года в целом выше, чем в России, а объем отгруженных обрабатывающими производствами товаров вырос на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из тем стало обсуждение ключевых направлений работы, которые были сформированы по поручению председателя правительства России. Эта работа окажет положительное влияние на рост выпуска товаров, объем инвестиций, увеличение численности занятых и доходов населения в Уральском федеральном округе. «Мы видим, как изменилась ситуация за девять месяцев в экономике, международной и политической жизни. Но мы уверенно смотрим в будущее. Те задачи, которые перед нами ставит президент, и направления работы, которые мы прорабатываем с правительством, нам по силам. Все ключевые показатели понятны, взаимодействие с правительством выстроено, мы нацелены на дальнейшее развитие», — сказал по итогам встречи уральский полпред.

В рамках рабочей встречи заместитель председателя правительства-министр промышленности и торговли Денис Мантуров и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обсудили вопросы по развитию экономики округа. На встрече обсуждалась динамика промышленного производства в регионах УрФО, а также создание новых индустриальных и промышленных парков. «В УрФО активно развивается промышленная инфраструктура: на территории округа действует 21 индустриальный парк, 9 промышленных технопарков, 12 промышленных кластеров. В ближайшее время будут созданы еще 13 индустриальных парков и 2 промышленных технопарка. Все это говорит о потенциале промышленного развития округа», — отметил Денис Мантуров, который курирует в Правительстве развитие УрФО. Также зампред правительства сообщил, что индекс промышленного производства в УрФО за последние девять месяцев 2022 года в целом выше, чем в России, а объем отгруженных обрабатывающими производствами товаров вырос на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из тем стало обсуждение ключевых направлений работы, которые были сформированы по поручению председателя правительства России. Эта работа окажет положительное влияние на рост выпуска товаров, объем инвестиций, увеличение численности занятых и доходов населения в Уральском федеральном округе. «Мы видим, как изменилась ситуация за девять месяцев в экономике, международной и политической жизни. Но мы уверенно смотрим в будущее. Те задачи, которые перед нами ставит президент, и направления работы, которые мы прорабатываем с правительством, нам по силам. Все ключевые показатели понятны, взаимодействие с правительством выстроено, мы нацелены на дальнейшее развитие», — сказал по итогам встречи уральский полпред.