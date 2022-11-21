Подполковник Егорчев: генерал Лапин помог бойцу повидать больную мать

21 ноября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Генерал Лапин общался со служащими на одном языке, заявил подполковник Егорчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин помог одному из бойцов навестить больную мать во время службы. Об этом корреспонденту URA.RU Сергею Саблину рассказал заместитель начальника штаба 36 отдельного дивизиона бронепоездов, подполковник Александр Егорчев. «У меня в полку, помню, увидел солдата „на тумбочке“ с „кислой рожей“. Вроде бы и честь отдал и отрапортовал, а как-то не так. Остановился. Поинтересовался. Выяснилось — у парня мать сильно заболела и в больнице лежит. Тут же распорядился со следующего дня предоставить отпуск и отправить домой — мать проведать», — передает слова офицера военный корреспондент. Егорчев добавил, что под началом Лапина он служил несколько лет. Подполковник описывает генерала, как очень справедливого командира. Также он отметил, что командующего ЦВО все служащие любили и уважали, так как он говорил с ними на «одном языке». «Под командованием Лапина я служил несколько лет. Кроме как хорошее о нем ничего и не скажешь. Его любили все», — подытожил военный. Президент России Владимир Путин наградил Лапина званием Герой России. Также один из солдат группировки «Отважные» сравнил командующего СВО с советским полководцем маршалом Жуковым.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин помог одному из бойцов навестить больную мать во время службы. Об этом корреспонденту URA.RU Сергею Саблину рассказал заместитель начальника штаба 36 отдельного дивизиона бронепоездов, подполковник Александр Егорчев. «У меня в полку, помню, увидел солдата „на тумбочке“ с „кислой рожей“. Вроде бы и честь отдал и отрапортовал, а как-то не так. Остановился. Поинтересовался. Выяснилось — у парня мать сильно заболела и в больнице лежит. Тут же распорядился со следующего дня предоставить отпуск и отправить домой — мать проведать», — передает слова офицера военный корреспондент. Егорчев добавил, что под началом Лапина он служил несколько лет. Подполковник описывает генерала, как очень справедливого командира. Также он отметил, что командующего ЦВО все служащие любили и уважали, так как он говорил с ними на «одном языке». «Под командованием Лапина я служил несколько лет. Кроме как хорошее о нем ничего и не скажешь. Его любили все», — подытожил военный. Президент России Владимир Путин наградил Лапина званием Герой России. Также один из солдат группировки «Отважные» сравнил командующего СВО с советским полководцем маршалом Жуковым.