Операторы ЖД транспорта России требуют компенсацию за вагоны в Финляндии и на Украине

22 ноября 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Стоимость удержанных грузовых вагонов в Финляндии и на Украине оценивают в 32 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к Минтрансу РФ с просьбой подготовить проект постановления и компенсировать финансовые убытки из-за подвижного состава, удержанного в Финляндии и на Украине. По информации операторов, там застряло около 16 тысяч грузовых вагонов. «Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд рублей. Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет порядка 1,2 млн единиц. Соответственно, на территории Украины и Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России», — передают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из операторских компаний. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации По данным издания, операторы обратились в федеральный минтранс после решения правительства компенсировать потери собственникам грузовиков, которые были арестованы на Украине. Зампредседателя Ассоциации операторов ж/д подвижного состава Денис Семенкин озвучил, что средняя стоимость вагона 2 млн рублей. Ранее Еврокомиссия рекомендовала не запрещать перевозить санкционные грузы по железной дороге через Калининград. Члены ЕК отмечали, что провоз товаров, попавших под санкции, запрещен только по автодорогам, а не по ж/д путям. Санкции против России ряд стран ввел после начала спецоперации на Украине. Действия РФ на этой территории, по словам президента Владимира Путина, направлены на демилитаризацию и денацификацию страны. Он также озвучил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к Минтрансу РФ с просьбой подготовить проект постановления и компенсировать финансовые убытки из-за подвижного состава, удержанного в Финляндии и на Украине. По информации операторов, там застряло около 16 тысяч грузовых вагонов. «Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд рублей. Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет порядка 1,2 млн единиц. Соответственно, на территории Украины и Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России», — передают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из операторских компаний. По данным издания, операторы обратились в федеральный минтранс после решения правительства компенсировать потери собственникам грузовиков, которые были арестованы на Украине. Зампредседателя Ассоциации операторов ж/д подвижного состава Денис Семенкин озвучил, что средняя стоимость вагона 2 млн рублей. Ранее Еврокомиссия рекомендовала не запрещать перевозить санкционные грузы по железной дороге через Калининград. Члены ЕК отмечали, что провоз товаров, попавших под санкции, запрещен только по автодорогам, а не по ж/д путям. Санкции против России ряд стран ввел после начала спецоперации на Украине. Действия РФ на этой территории, по словам президента Владимира Путина, направлены на демилитаризацию и денацификацию страны. Он также озвучил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.