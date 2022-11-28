В правительстве Венгрии заявили, что ЕС мог добиться мира на Украине, не вводя санкции

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Санкции ЕС не подходят для достижения целей, считают в Венгрии Фото:
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Евросоюз мог использовать другие инструменты вместо введения антироссийских санкций для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Санкционная политика не подходит для достижения военно-политических целей. Вместо этого следует использовать другие инструменты, которые могут быть эффективными и обеспечить лучшие условия для ведения переговоров для ЕС», — сказал Ковач в интервью Magyar Nemzet. В Венгрии считают, что Евросоюзу нужно было действовать единообразно, чтобы прийти к миру, отметил Ковач.

Венгрия не поддерживает санкции против РФ, которые вводит Евросоюз. Также страна выступила против плана ЕС по поддержке Украины за счет совместно собранных денег, сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Евросоюз уже работает над девятым пакетом антироссийских санкций, передает сайт MK.RU.

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Евросоюз мог использовать другие инструменты вместо введения антироссийских санкций для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. «Санкционная политика не подходит для достижения военно-политических целей. Вместо этого следует использовать другие инструменты, которые могут быть эффективными и обеспечить лучшие условия для ведения переговоров для ЕС», — сказал Ковач в интервью Magyar Nemzet. В Венгрии считают, что Евросоюзу нужно было действовать единообразно, чтобы прийти к миру, отметил Ковач. Венгрия не поддерживает санкции против РФ, которые вводит Евросоюз. Также страна выступила против плана ЕС по поддержке Украины за счет совместно собранных денег, сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Евросоюз уже работает над девятым пакетом антироссийских санкций, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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