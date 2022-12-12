РИАН: США планируют полномасштабную войну с Россией

США усовершенствуют свой ВПК, отметила журналистка Фото: miliman/pickupimage.com

План США и Североатлантического альянса по войне с Россией становится реальным. С таким мнением выступила международный обозреватель Виктория Никифорова.

«Оперативный план по войне НАТО против России становится не старым козырем, который [генерал армии США Марк] Милли каждый год выкладывал на стол, добиваясь от конгресса увеличения расходов на „оборонку“, а совершенно реальным планом совершенно реальной большой войны», — считает Никифорова. Ее материал опубликован РИА Новости. При этом, по мнению журналистки, сейчас официальные лица в Пентагоне не готовы говорить об этом открыто. «Пока НАТО и США, по версии Вашингтона, с Россией не воюют», — написала она.

Планы Соединенных Штатов начать военный конфликт с Россией, отметила обозреватель, подтверждает принятие рекордного оборонного бюджета — 858 миллиардов долларов. «Большая часть посвящена как раз „сдерживанию России“», — добавила журналистка. Никифорова уточнила, что о намерении США эскалации конфликта с российской стороной говорит и запуск новых производств военно-промышленного комплекса, а также перестройка экономики Штатов на военные рельсы.

«Вся откровенная эскалация конфликта, неумолимо ведущая к большой войне, идет под аккомпанемент убаюкивающих речей о том, что Вашингтон хочет избежать открытого противостояния с Москвой», — написала Никифорова. Для достижения своих целей США втягивают в конфликт и другие постсоветские страны, из-за чего, считает журналистка, нападения можно ожидать по всему периметру России. «Судьба России — в наших руках. Отступать нам некуда», — заключила обозреватель.

Ранее США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил американские власти в дестабилизации Европы. А министр обороны США Ллойд Остин напоминал о недавней презентации стратегического бомбардировщика B-21, способного нести атомные боеголовки, сообщает RT.