Politico: у ЕС остался еще один способ для борьбы с Путиным

Politico: Европа собирается использовать Балканы для борьбы с Россией
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Вступление в ЕС — лучшее решение для балканских государств, пишет Politico Фото:

Лидеры Евросоюза должны обновить вступление небольших балканских государств, в том числе, Боснии и Герцеговины для оказания давления на Россию и Китай. Об этом написали в Politico.

«Лидеры ЕС должны теперь воспользоваться геополитическим моментом, чтобы обновить интеграцию небольших, экономически хрупких [балканских] стран с общим населением менее 18 миллионов человек, в Союз, иначе они рискуют увидеть их используемыми Россией и Китаем в своих силовых играх», — написали в издании. По словам автора статьи, вступление Албании, Боснии, Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии в Евросоюз — лучшее решение не только для этих стран, но и для остальной Европы.

Ранее Босния и Герцеговина подали заявку на вступление в ЕС. Позже стало известно, что союз согласовал статус кандидата на вступление в сообщество, передает RT. Также замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюз планирует выделить 13 миллионов долларов на развитие инфраструктуры на Западных Балканах для борьбы с пророссийскими настроениями в регионе. Его слова приводит телеканал 360.

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Лидеры Евросоюза должны обновить вступление небольших балканских государств, в том числе, Боснии и Герцеговины для оказания давления на Россию и Китай. Об этом написали в Politico. «Лидеры ЕС должны теперь воспользоваться геополитическим моментом, чтобы обновить интеграцию небольших, экономически хрупких [балканских] стран с общим населением менее 18 миллионов человек, в Союз, иначе они рискуют увидеть их используемыми Россией и Китаем в своих силовых играх», — написали в издании. По словам автора статьи, вступление Албании, Боснии, Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии в Евросоюз — лучшее решение не только для этих стран, но и для остальной Европы. Ранее Босния и Герцеговина подали заявку на вступление в ЕС. Позже стало известно, что союз согласовал статус кандидата на вступление в сообщество, передает RT. Также замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюз планирует выделить 13 миллионов долларов на развитие инфраструктуры на Западных Балканах для борьбы с пророссийскими настроениями в регионе. Его слова приводит телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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