CNN: спецслужбы США не верят в желание России говорить с Украиной

17 декабря 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

ЦРУ не видит серьезности России к мирным переговорам, сообщил Уильям Бернс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЦРУ (Центральное разведывательное управления) не считает, что Россия серьезно относится к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил Директор ЦРУ Уильям Бернс. «Это не наша оценка, что русские несерьезно относятся к реальным переговорам», — сказал Бернс в интервью Джуди Вудрафф из PBS. Его слова приводит телеканал CNN . Также он добавил, что атаки России на инфраструктуры Украины будут продолжаться, однако ЦРУ ожидает снижение темпа боевых действий зимой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался о проведении мирных переговорах с Россией. Свое решение он даже узаконил. В декабре Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам.

ЦРУ (Центральное разведывательное управления) не считает, что Россия серьезно относится к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил Директор ЦРУ Уильям Бернс. «Это не наша оценка, что русские несерьезно относятся к реальным переговорам», — сказал Бернс в интервью Джуди Вудрафф из PBS. Его слова приводит телеканал CNN. Также он добавил, что атаки России на инфраструктуры Украины будут продолжаться, однако ЦРУ ожидает снижение темпа боевых действий зимой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался о проведении мирных переговорах с Россией. Свое решение он даже узаконил. В декабре Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам.