Песков назвал главного союзника России

В Минске 19 декабря стартуют российско-белорусские переговоры
Белоруссия — это союзник номер один для России. Однако принуждать ее к интеграции с РФ никто не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Белоруссия является главным нашим союзником и партнером. С ней у России наиболее продвинутый режим интеграции. Но никто никого не принуждает [к интеграции], все наши шаги… соответствуют интересам наших народов и союзного государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
В Минске 19 декабря стартуют российско-белорусские переговоры. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят газовый вопрос, сообщил ранее Песков.
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