Песков назвал главного союзника России

Песков: Белоруссия — союзник №1 для России
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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
В Минске 19 декабря стартуют российско-белорусские переговоры Фото:

Белоруссия — это союзник номер один для России. Однако принуждать ее к интеграции с РФ никто не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Белоруссия является главным нашим союзником и партнером. С ней у России наиболее продвинутый режим интеграции. Но никто никого не принуждает [к интеграции], все наши шаги… соответствуют интересам наших народов и союзного государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

В Минске 19 декабря стартуют российско-белорусские переговоры. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят газовый вопрос, сообщил ранее Песков.

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Белоруссия — это союзник номер один для России. Однако принуждать ее к интеграции с РФ никто не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Белоруссия является главным нашим союзником и партнером. С ней у России наиболее продвинутый режим интеграции. Но никто никого не принуждает [к интеграции], все наши шаги… соответствуют интересам наших народов и союзного государства», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. В Минске 19 декабря стартуют российско-белорусские переговоры. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят газовый вопрос, сообщил ранее Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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