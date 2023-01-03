Hindustan Times: Зеленский испугался ответа РФ после гибели 63 солдат в Макеевке

03 января 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский приказал своим военным быть начеку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский испугался мести России за гибель военных из РФ в ходе обстрела Макеевки (ДНР). Об этом заявили в Hindustan Times. В издании считают, что президент Украины получил сведения от разведки о том, что РФ будет атаковать украинскую территорию с помощью беспилотников в качестве мести за погибших при обстреле Макеевки. «Зеленский попросил свои силы быть начеку», — написали в Hindustan Times. Об ударах ВСУ по Макеевке и Донецку стало известно 2 января. Позже Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, сообщает MK.RU . Уточняется, что возможной причиной попадания ракеты послужило активное использование военнослужащими мобильных телефонов, пишет «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский испугался мести России за гибель военных из РФ в ходе обстрела Макеевки (ДНР). Об этом заявили в Hindustan Times. В издании считают, что президент Украины получил сведения от разведки о том, что РФ будет атаковать украинскую территорию с помощью беспилотников в качестве мести за погибших при обстреле Макеевки. «Зеленский попросил свои силы быть начеку», — написали в Hindustan Times. Об ударах ВСУ по Макеевке и Донецку стало известно 2 января. Позже Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, сообщает MK.RU. Уточняется, что возможной причиной попадания ракеты послужило активное использование военнослужащими мобильных телефонов, пишет «Национальная служба новостей».