Hindustan Times: Зеленский испугался ответа РФ после гибели 63 солдат в Макеевке

Президент Украины Владимир Зеленский испугался мести России за гибель военных из РФ в ходе обстрела Макеевки (ДНР). Об этом заявили в Hindustan Times.
В издании считают, что президент Украины получил сведения от разведки о том, что РФ будет атаковать украинскую территорию с помощью беспилотников в качестве мести за погибших при обстреле Макеевки. «Зеленский попросил свои силы быть начеку», — написали в Hindustan Times.
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Президент Украины Владимир Зеленский испугался мести России за гибель военных из РФ в ходе обстрела Макеевки (ДНР). Об этом заявили в Hindustan Times. В издании считают, что президент Украины получил сведения от разведки о том, что РФ будет атаковать украинскую территорию с помощью беспилотников в качестве мести за погибших при обстреле Макеевки. «Зеленский попросил свои силы быть начеку», — написали в Hindustan Times. Об ударах ВСУ по Макеевке и Донецку стало известно 2 января. Позже Минобороны РФ подтвердило гибель 63 военных, сообщает MK.RU. Уточняется, что возможной причиной попадания ракеты послужило активное использование военнослужащими мобильных телефонов, пишет «Национальная служба новостей».