ООН отказалась продолжать расследование обстрела СИЗО в Еленовке ДНР

Организацией объединенных наций (ООН) было принято решение распустить миссию по расследованию обстрелов СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в июле прошедшего года. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.
«Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Слова представителя ООН передает РИА Новости.
В прошлом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по изолятору в Еленовке, где, согласно заявлению Минобороны России (МО РФ), погибло 50 украинских военнопленных. Также в ходе обстрела 73 человека получили ранения. МО РФ назвало обстрел умышленным. Его целью было запугивание украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен, передает RT.
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Организацией объединенных наций (ООН) было принято решение распустить миссию по расследованию обстрелов СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в июле прошедшего года. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Слова представителя ООН передает РИА Новости. В прошлом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по изолятору в Еленовке, где, согласно заявлению Минобороны России (МО РФ), погибло 50 украинских военнопленных. Также в ходе обстрела 73 человека получили ранения. МО РФ назвало обстрел умышленным. Его целью было запугивание украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен, передает RT.