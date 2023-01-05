05 января 2023

Пушков: Байден доказал, что Запад воюет с Россией

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Круглый стол в МИА
Сенатор прокомментировал очередное заявление Байдена о помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление американского лидера.

«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал Пушков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее Джо Байден заявил, что конфликт на Украине перешел к «ключевому этапу». В связи с этим, по мнению американского президента, Запад должен направить все свои силы и средства на помощь Киеву. При этом президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января. Спецоперация России на Украине длится с февраля 2022 года.

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Президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление американского лидера. «Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал Пушков. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее Джо Байден заявил, что конфликт на Украине перешел к «ключевому этапу». В связи с этим, по мнению американского президента, Запад должен направить все свои силы и средства на помощь Киеву. При этом президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня по всей линии фронта на Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января. Спецоперация России на Украине длится с февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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