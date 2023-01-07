National Review: украинский конфликт обличил проблемы НАТО

07 января 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине показал, что в альянсе дела идут не очень Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине обличила проблемы НАТО. Об этом написал обозреватель Майкл Догерти в статье для National Review. «Украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО», — написал эксперт в статье газеты . Также он подчеркнул, что на сегодняшний день свидетельства того, что альянс укрепился, отсутствуют. Кроме того, Майкл Догерти отметил, что «Украину возглавляет Зеленский, еврейский комик». В заключение он написал: «Украина никогда не оценивалась как функционирующая или зрелая демократия, даже со стороны крайне предвзятых НПО (научно-производственные объединения, — прим. URA.RU), таких как Freedom House». Ранее представитель Минобороны ФРГ Нико Ланге говорил о том, что из-за помощи Украине страны НАТО истощают свои военные запасы , из-за чего альянс остается беззащитным. «Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов», — отметил он. Журналист газеты The Wall Street Journal добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день выпускают около 6000 артиллерийских снарядов в день.

Спецоперация на Украине обличила проблемы НАТО. Об этом написал обозреватель Майкл Догерти в статье для National Review. «Украинский конфликт не только не укрепил альянс, но и выявил своего рода расстройства внутри НАТО и в наших представлениях о НАТО», — написал эксперт в статье газеты. Также он подчеркнул, что на сегодняшний день свидетельства того, что альянс укрепился, отсутствуют. Кроме того, Майкл Догерти отметил, что «Украину возглавляет Зеленский, еврейский комик». В заключение он написал: «Украина никогда не оценивалась как функционирующая или зрелая демократия, даже со стороны крайне предвзятых НПО (научно-производственные объединения, — прим. URA.RU), таких как Freedom House». Ранее представитель Минобороны ФРГ Нико Ланге говорил о том, что из-за помощи Украине страны НАТО истощают свои военные запасы, из-за чего альянс остается беззащитным. «Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов», — отметил он. Журналист газеты The Wall Street Journal добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день выпускают около 6000 артиллерийских снарядов в день.