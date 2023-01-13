ООН открестилась от участия в разработке «мирного плана» Украины

В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации.
Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.
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В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации. Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.