ООН открестилась от участия в разработке «мирного плана» Украины

14 января 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

В ООН не намерены участвовать в разработке резолюции Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС . Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации. Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.

В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации. Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.