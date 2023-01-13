13 января 2023

ООН открестилась от участия в разработке «мирного плана» Украины

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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр, оон, генеральная ассамблея
В ООН не намерены участвовать в разработке резолюции Украины Фото:
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В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации.

Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.

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В ООН не намерены принимать участие в разработке проектов украинских резолюций об урегулировании конфликта и «трибунале». Такое заявление сделал на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Я не могу говорить за несколько тысяч человек, которые работают в здании ООН», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он уточнил, что в данной работе участвуют другие государства,которые являются членами всемирной организации. Ранее стало известно,что власти Украины планируют в 2023 году выдвинуть в Генеральную ассамблею ООН резолюцию о специальном трибунале против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета Безопасности ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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