На Патриарших прудах по ночам начали выгуливать лошадей

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Жители Патриарших жалуются на цокот копыт по ночам
Жители Патриарших жалуются на цокот копыт по ночам Фото:

Жители улицы Малой Бронной в Москве жалуются на ночной выгул лошадей под их окнами. По их словам, лошади выгуливаются почти каждую ночь около 1-2 часов.

«Ипподром, а не центр города. Удар копыт по плитке — невыносимо», — рассказали местные жители, их слова приводит telegram-канал «Осторожно, Москва». Также люди отмечают, что такие прогулки опасны не только для спокойствия жителей, но и для самих животных, а также прохожих.

Кроме шумовых неудобств, жители сталкиваются с последствиями ночных прогулок лошадей в виде поврежденной придомовой территории и оставленных экскрементов. Они обращались с жалобами в полицию и Мосгордуму, однако пока что решения проблемы добиться не удалось.

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Жители улицы Малой Бронной в Москве жалуются на ночной выгул лошадей под их окнами. По их словам, лошади выгуливаются почти каждую ночь около 1-2 часов. «Ипподром, а не центр города. Удар копыт по плитке — невыносимо», — рассказали местные жители, их слова приводит telegram-канал «Осторожно, Москва». Также люди отмечают, что такие прогулки опасны не только для спокойствия жителей, но и для самих животных, а также прохожих. Кроме шумовых неудобств, жители сталкиваются с последствиями ночных прогулок лошадей в виде поврежденной придомовой территории и оставленных экскрементов. Они обращались с жалобами в полицию и Мосгордуму, однако пока что решения проблемы добиться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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