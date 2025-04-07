На Патриарших прудах по ночам начали выгуливать лошадей

Жители улицы Малой Бронной в Москве жалуются на ночной выгул лошадей под их окнами. По их словам, лошади выгуливаются почти каждую ночь около 1-2 часов.
«Ипподром, а не центр города. Удар копыт по плитке — невыносимо», — рассказали местные жители, их слова приводит telegram-канал «Осторожно, Москва». Также люди отмечают, что такие прогулки опасны не только для спокойствия жителей, но и для самих животных, а также прохожих.
Кроме шумовых неудобств, жители сталкиваются с последствиями ночных прогулок лошадей в виде поврежденной придомовой территории и оставленных экскрементов. Они обращались с жалобами в полицию и Мосгордуму, однако пока что решения проблемы добиться не удалось.
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