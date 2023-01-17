Песков ответил на слухи о скором объявлении новой волны мобилизации Путиным

Дмитрий Песков назвал слухами информацию в СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин не планирует 18 января объявлять о дополнительной волне мобилизации. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это все слухи. Не слушайте их», — заявил Песков «Осторожно Media». Так он ответил на вопрос, объявит ли президент о второй волне мобилизации или смене режима спецоперации на Украине 18 января.
Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы сообщили, что Путин, во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, может объявить о проведении полноценной войны или контртеррористической операции вместо СВО. Также были предположения об объявлении второй волны мобилизации.
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