В офисе Зеленского намекнули на важные события в зоне СВО

Андрей Ермак предрек важные события на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине скоро будут происходить важные события. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Leopard нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события», — написал Ермак в своем telegram-канале.
Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. Он указал, что Запад должен быть решительнее в отношении Украины.
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