19 января 2023

В офисе Зеленского намекнули на важные события в зоне СВО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ермак андрей
Андрей Ермак предрек важные события на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине скоро будут происходить важные события. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Leopard нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события», — написал Ермак в своем telegram-канале.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. Он указал, что Запад должен быть решительнее в отношении Украины.

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На Украине скоро будут происходить важные события. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Leopard нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. Он указал, что Запад должен быть решительнее в отношении Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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