В офисе Зеленского намекнули на важные события в зоне СВО

20 января 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак предрек важные события на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине скоро будут происходить важные события. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Leopard нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. Он указал, что Запад должен быть решительнее в отношении Украины.

На Украине скоро будут происходить важные события. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. «Leopard нужны и они должны быть в Украине. Потому что впереди важные события», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard в рамках международной коалиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии в вопросе поставок Киеву танков. Он указал, что Запад должен быть решительнее в отношении Украины.