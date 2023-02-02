Власти РФ опровергли, что отмена выдачи загранпаспортов связана со второй волной мобилизации

02 февраля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Приостановка приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца не связана с подготовкой второй волны мобилизации в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Нет, это [приостановка выдачи загранпаспортов нового образца и вторая волна мобилизации] не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — сказал Дмитрий Перминов. На сайте «Госуслуги» заявили о приостановке обработки заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом. Это объяснили повышенным спросом, а также донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».

Приостановка приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца не связана с подготовкой второй волны мобилизации в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Нет, это [приостановка выдачи загранпаспортов нового образца и вторая волна мобилизации] не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — сказал Дмитрий Перминов. На сайте «Госуслуги» заявили о приостановке обработки заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом. Это объяснили повышенным спросом, а также донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».