Власти РФ опровергли, что отмена выдачи загранпаспортов связана со второй волной мобилизации

Приостановка приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца не связана с подготовкой второй волны мобилизации в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.
«Нет, это [приостановка выдачи загранпаспортов нового образца и вторая волна мобилизации] не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — сказал Дмитрий Перминов.
На сайте «Госуслуги» заявили о приостановке обработки заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом. Это объяснили повышенным спросом, а также донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».
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