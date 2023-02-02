Власти РФ опровергли, что отмена выдачи загранпаспортов связана со второй волной мобилизации

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Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
В России приостановили выдачу загранпаспортов нового образца Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Приостановка приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца не связана с подготовкой второй волны мобилизации в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.

«Нет, это [приостановка выдачи загранпаспортов нового образца и вторая волна мобилизации] не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — сказал Дмитрий Перминов.

На сайте «Госуслуги» заявили о приостановке обработки заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом. Это объяснили повышенным спросом, а также донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».

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Приостановка приема заявлений на получение загранпаспортов нового образца не связана с подготовкой второй волны мобилизации в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. «Нет, это [приостановка выдачи загранпаспортов нового образца и вторая волна мобилизации] не связано. Я могу сказать по поводу второй волны мобилизации, что это даже не обсуждается», — сказал Дмитрий Перминов. На сайте «Госуслуги» заявили о приостановке обработки заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца с электронным чипом. Это объяснили повышенным спросом, а также донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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