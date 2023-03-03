Европа готовится к радикальным реформам ради помощи Украине

В Еврокомиссии призвали переходить к экономике военного времени

04 марта 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

Еврокомиссар Тьерри Бретон призвал Европу перейти к модели экономики военного времени Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе увидели необходимость в переходе от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов», — передает слова Бретона газета « Financial Times» . Ранее после начала конфликта России с Украиной страны Запада стали помогать Киеву военной помощью и денежными траншами. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что намерен помогать Киеву «столько, сколько необходимо». Он призвал другие страны поддержать его намерения. При этом в статье издания The Wall Street Journal говорится, что Британия, ФРГ и Франция готовы помочь Украине заключить соглашение с НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.

В Европе увидели необходимость в переходе от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов», — передает слова Бретона газета «Financial Times». Ранее после начала конфликта России с Украиной страны Запада стали помогать Киеву военной помощью и денежными траншами. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что намерен помогать Киеву «столько, сколько необходимо». Он призвал другие страны поддержать его намерения. При этом в статье издания The Wall Street Journal говорится, что Британия, ФРГ и Франция готовы помочь Украине заключить соглашение с НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.