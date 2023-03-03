03 марта 2023

Европа готовится к радикальным реформам ради помощи Украине

В Еврокомиссии призвали переходить к экономике военного времени
© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, Амстердам, нидерланды, голландия, полиция голландии
Еврокомиссар Тьерри Бретон призвал Европу перейти к модели экономики военного времени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Европе увидели необходимость в переходе от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов», — передает слова Бретона газета «Financial Times».

Ранее после начала конфликта России с Украиной страны Запада стали помогать Киеву военной помощью и денежными траншами. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что намерен помогать Киеву «столько, сколько необходимо». Он призвал другие страны поддержать его намерения. При этом в статье издания The Wall Street Journal говорится, что Британия, ФРГ и Франция готовы помочь Украине заключить соглашение с НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.

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В Европе увидели необходимость в переходе от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов», — передает слова Бретона газета «Financial Times». Ранее после начала конфликта России с Украиной страны Запада стали помогать Киеву военной помощью и денежными траншами. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что намерен помогать Киеву «столько, сколько необходимо». Он призвал другие страны поддержать его намерения. При этом в статье издания The Wall Street Journal говорится, что Британия, ФРГ и Франция готовы помочь Украине заключить соглашение с НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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