Европа готовится к радикальным реформам ради помощи Украине

В Европе увидели необходимость в переходе от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
«Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов», — передает слова Бретона газета «
Ранее после начала конфликта России с Украиной страны Запада стали помогать Киеву военной помощью и денежными траншами. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что намерен помогать Киеву «столько, сколько необходимо». Он призвал другие страны поддержать его намерения. При этом в статье издания The Wall Street Journal говорится, что Британия, ФРГ и Франция готовы помочь Украине заключить соглашение с НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.
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