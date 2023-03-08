Терапевт Румянцева раскрыла, как кофе провоцирует деменцию

Терапевт Румянцева: чрезмерное потребление кофе приводит к деменции

Кофе с молоком не вредит здоровью, отметила врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При чрезмерном потреблении кофе увеличивается риск развития деменции, сообщила врач Валерия Румянцева. Также она заявила, что вредно пить кофе с сахаром.

«Любителям кофе стоит помнить, что даже для здорового человека три-четыре чашки в день — это максимум. А лучше ограничиться двумя. Чрезмерное употребление кофе может привести к риску развития деменции», — цитирует Румянцеву «Подмосковье сегодня».

По ее словам, не стоит пить кофе по вечерам, так как это негативно влияет на работу мозга и провоцирует проблемы со сном. Румянцева отметила, что пить кофе с сахаром вредно. Она посоветовала добавлять в кофе молоко, корицу и другие специи.

В идеале следует пить две чашки кофе в день, сказали URA.RU врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и медицинский директор, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова. Врач-гастроэнтеролог сообщила, что кофе снижает риск развития онкологии. Напиток оказывает положительное влияние на печень.