Терапевт Румянцева раскрыла, как кофе провоцирует деменцию

Терапевт Румянцева: чрезмерное потребление кофе приводит к деменции
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Завтрак. Тюмень, завтрак, очки, кружка, кофе
Кофе с молоком не вредит здоровью, отметила врач Фото:

При чрезмерном потреблении кофе увеличивается риск развития деменции, сообщила врач Валерия Румянцева. Также она заявила, что вредно пить кофе с сахаром.

«Любителям кофе стоит помнить, что даже для здорового человека три-четыре чашки в день — это максимум. А лучше ограничиться двумя. Чрезмерное употребление кофе может привести к риску развития деменции», — цитирует Румянцеву «Подмосковье сегодня».

По ее словам, не стоит пить кофе по вечерам, так как это негативно влияет на работу мозга и провоцирует проблемы со сном. Румянцева отметила, что пить кофе с сахаром вредно. Она посоветовала добавлять в кофе молоко, корицу и другие специи.

В идеале следует пить две чашки кофе в день, сказали URA.RU врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и медицинский директор, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова. Врач-гастроэнтеролог сообщила, что кофе снижает риск развития онкологии. Напиток оказывает положительное влияние на печень.

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При чрезмерном потреблении кофе увеличивается риск развития деменции, сообщила врач Валерия Румянцева. Также она заявила, что вредно пить кофе с сахаром. «Любителям кофе стоит помнить, что даже для здорового человека три-четыре чашки в день — это максимум. А лучше ограничиться двумя. Чрезмерное употребление кофе может привести к риску развития деменции», — цитирует Румянцеву «Подмосковье сегодня». По ее словам, не стоит пить кофе по вечерам, так как это негативно влияет на работу мозга и провоцирует проблемы со сном. Румянцева отметила, что пить кофе с сахаром вредно. Она посоветовала добавлять в кофе молоко, корицу и другие специи. В идеале следует пить две чашки кофе в день, сказали URA.RU врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и медицинский директор, нутрициолог, специалист по генетическому тестированию и IT диагностике Центра Detox &Anti Age на Покровке Ирина Царькова. Врач-гастроэнтеролог сообщила, что кофе снижает риск развития онкологии. Напиток оказывает положительное влияние на печень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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