Диетолог назвала самые вредные продукты для ужина

Диетолог Гридина: соленья и хлеб вредны для употребления перед сном

Соленья, копченья, маринады не рекомендуется употреблять перед сном Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме», — цитирует Гридину « Газета.ru ». По словам диетолога, эти продукты провоцируют отеки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра, либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжелыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днем, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезным для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом. Он может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада.