Диетолог назвала самые вредные продукты для ужина

На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
«Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме», — цитирует Гридину «Газета.ru». По словам диетолога, эти продукты провоцируют отеки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра, либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжелыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днем, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну.
Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезным для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом. Он может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада.
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На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. «Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме», — цитирует Гридину «Газета.ru». По словам диетолога, эти продукты провоцируют отеки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра, либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжелыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днем, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну. Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезным для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом. Он может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада.