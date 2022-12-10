10 декабря 2022

Диетолог назвала самые вредные продукты для ужина

Диетолог Гридина: соленья и хлеб вредны для употребления перед сном
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Соленья, копченья, маринады не рекомендуется употреблять перед сном Фото:

На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме», — цитирует Гридину «Газета.ru». По словам диетолога, эти продукты провоцируют отеки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра, либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжелыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днем, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезным для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом. Он может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада.

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На ужин не рекомендуется употреблять соленья, копченья, маринады, а также фастфуд и жареное мясо. Об этом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. «Соленья, копченья и маринады сильно задерживают воду в организме», — цитирует Гридину «Газета.ru». По словам диетолога, эти продукты провоцируют отеки и раздражение слизистой оболочки. Неприятное чувство голода с утра, либо артериальная гипертония могут быть вызваны употреблением перед сном белого хлеба. Тяжелыми продуктами, такими как фастфуд и жареное мясо, рекомендуется питаться днем, так как для их переработки организму требуется немалое количество ресурсов, что может привести к вздутиям, болям и плохому сну. Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала полезным для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом. Он может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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