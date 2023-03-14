FT: в Британии готовят «мегасуд» из-за российских самолетов

14 марта 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Лондон собирается провести «мегасуд» над страховщиками, которые отказались от выплат лизинговым компаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страховые компании отказались выплачивать компенсации лизинговым фирмам, чьи самолеты остались в России после введения в силу западных санкций. Об этом сообщает издание Financial Times. Лизинговые компании подали несколько судебных исков, которые собираются объединить в общий процесс. «Страховщикам грозит „мега-судебный процесс“ в Высоком суде Лондона в следующем году после того, как они отказались выплатить миллиарды долларов по искам, предъявленным компаниями, занимающимися лизингом самолетов, из-за судов, застрявших в России», — пишет Financial Times. Иски против нескольких страховых компаний подали арендодатели AerCap и Dubai Aerospace Enterprise. В Лондонском высоком суде решили объединить эти иски в одно большое разбирательство. Россия проводит спецоперацию для помощи жителям Донбасса с 24 февраля 2022 года. Страны Запада негативно отреагировали на проведение СВО и ввели ряд санкций, ограничивающих работу западных компаний в России. Авиапроизводители Boeing и Airbus приостановили работу с российскими авиакомпаниями. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты, но авиакомпании не удовлетворили их запросы, оставив воздушные суда в России. На Западе подтвердили, что российским авиакомпаниям удалось пережить натиск западных санкций, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страховые компании отказались выплачивать компенсации лизинговым фирмам, чьи самолеты остались в России после введения в силу западных санкций. Об этом сообщает издание Financial Times. Лизинговые компании подали несколько судебных исков, которые собираются объединить в общий процесс. «Страховщикам грозит „мега-судебный процесс“ в Высоком суде Лондона в следующем году после того, как они отказались выплатить миллиарды долларов по искам, предъявленным компаниями, занимающимися лизингом самолетов, из-за судов, застрявших в России», — пишет Financial Times. Иски против нескольких страховых компаний подали арендодатели AerCap и Dubai Aerospace Enterprise. В Лондонском высоком суде решили объединить эти иски в одно большое разбирательство. Россия проводит спецоперацию для помощи жителям Донбасса с 24 февраля 2022 года. Страны Запада негативно отреагировали на проведение СВО и ввели ряд санкций, ограничивающих работу западных компаний в России. Авиапроизводители Boeing и Airbus приостановили работу с российскими авиакомпаниями. Лизингодатели потребовали вернуть самолеты, но авиакомпании не удовлетворили их запросы, оставив воздушные суда в России. На Западе подтвердили, что российским авиакомпаниям удалось пережить натиск западных санкций, передает RT.