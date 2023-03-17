Польский генерал указал на ошибку ВСУ в Бахмуте

Экс-генерал сухопутных войск Польши: тактика ВСУ в Бахмуте позволяет силам РФ продвигаться на юге и севере от города

17 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

ВСУ совершают ошибку в Бахмуте, сообщил экс-генерал Польши Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Защищая Бахмут любой ценой, [ВСУ] совершают „оперативную ошибку“ — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге Бахмута, где россияне успешно проникли вглубь оборонительной группировки украинской армии и непременно воспользуются этим успехом», — цитирует слова Скшипчака польское издание dorzeczy.pl . Экс-генерал также добавил, что ВСУ оставят Бахмут в скором времени, чем воспользуются войска ЧВК «Вагнер» и другие российские силы, взяв город. Военный эксперт Конрад Музыка указал на роковую ошибку президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что решение Зеленского удерживать Бахмут обходится очень дорого, а состояние украинских солдат в городе ухудшилось до катастрофического, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Украина не намерена выводить войска из Артемовска. При этом он отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой из-за успешной работы бойцов ЧВК «Вагнер».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Защищая Бахмут любой ценой, [ВСУ] совершают „оперативную ошибку“ — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге Бахмута, где россияне успешно проникли вглубь оборонительной группировки украинской армии и непременно воспользуются этим успехом», — цитирует слова Скшипчака польское издание dorzeczy.pl. Экс-генерал также добавил, что ВСУ оставят Бахмут в скором времени, чем воспользуются войска ЧВК «Вагнер» и другие российские силы, взяв город. Военный эксперт Конрад Музыка указал на роковую ошибку президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что решение Зеленского удерживать Бахмут обходится очень дорого, а состояние украинских солдат в городе ухудшилось до катастрофического, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Украина не намерена выводить войска из Артемовска. При этом он отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой из-за успешной работы бойцов ЧВК «Вагнер».