Польский генерал указал на ошибку ВСУ в Бахмуте

Экс-генерал сухопутных войск Польши: тактика ВСУ в Бахмуте позволяет силам РФ продвигаться на юге и севере от города
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
ВСУ совершают ошибку в Бахмуте, сообщил экс-генерал Польши Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

«Защищая Бахмут любой ценой, [ВСУ] совершают „оперативную ошибку“ — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге Бахмута, где россияне успешно проникли вглубь оборонительной группировки украинской армии и непременно воспользуются этим успехом», — цитирует слова Скшипчака польское издание dorzeczy.pl. Экс-генерал также добавил, что ВСУ оставят Бахмут в скором времени, чем воспользуются войска ЧВК «Вагнер» и другие российские силы, взяв город.

Военный эксперт Конрад Музыка указал на роковую ошибку президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что решение Зеленского удерживать Бахмут обходится очень дорого, а состояние украинских солдат в городе ухудшилось до катастрофического, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Украина не намерена выводить войска из Артемовска. При этом он отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой из-за успешной работы бойцов ЧВК «Вагнер».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) опрометчиво защищают Бахмут, что позволяет российским силам успешно брать позиции на юге и севере от города. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Защищая Бахмут любой ценой, [ВСУ] совершают „оперативную ошибку“ — они ориентируются на Бахмут и недооценивают происходящее на севере и юге Бахмута, где россияне успешно проникли вглубь оборонительной группировки украинской армии и непременно воспользуются этим успехом», — цитирует слова Скшипчака польское издание dorzeczy.pl. Экс-генерал также добавил, что ВСУ оставят Бахмут в скором времени, чем воспользуются войска ЧВК «Вагнер» и другие российские силы, взяв город. Военный эксперт Конрад Музыка указал на роковую ошибку президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что решение Зеленского удерживать Бахмут обходится очень дорого, а состояние украинских солдат в городе ухудшилось до катастрофического, передает RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Украина не намерена выводить войска из Артемовска. При этом он отметил, что у ВСУ наблюдаются проблемы с логистикой из-за успешной работы бойцов ЧВК «Вагнер».
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