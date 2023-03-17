Латвия запретила Бабкиной, Кудрявцевой и Шаману въезжать в страну

Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам, среди которых есть известные певцы и актеры, такие как Надежда Бабкина, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Лера Кудрявцева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.
«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 человек, которые поддержали [СВО]», — говорится в сообщении. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет будет действовать неопределенный срок.
В «черный список» также попали экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, певец Александр Маршал, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко и другие. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Россия ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Среди тех, кто попал под санкции, были министры и депутаты прибалтийских стран.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!