Россия ввела санкции против министров стран Прибалтики

Россия ввела санкции против граждан Латвии, Литвы и Эстонии за враждебную политику в отношении России и снос советских памятников. Об этом сообщили в МИД РФ. Всего в список попали 144 человека, среди которых министры и депутаты.
«Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении на сайте МИД России. Отмечается, что в список также вошли ответственные за снос памятников советским воинам-освободителям.
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Россия ввела санкции против граждан Латвии, Литвы и Эстонии за враждебную политику в отношении России и снос советских памятников. Об этом сообщили в МИД РФ. Всего в список попали 144 человека, среди которых министры и депутаты. «Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — говорится в заявлении на сайте МИД России. Отмечается, что в список также вошли ответственные за снос памятников советским воинам-освободителям.