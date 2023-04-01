WSWS: Германия готовится к многолетней войне с Россией

01 апреля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Германия хочет установить прозападный режим в России, сообщают СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Германия наращивает военные усилия для многолетней войны против России. Об этом пишет газета WSWS. В материале уточняется, что последствия станут катастрофическими из-за ядерного оружия РФ. «Германский империализм готовится к многолетней все возрастающей войне против обладающей ядерным оружием России — с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится в материале газеты . Автор статьи уточняет, что Германия во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины. Там добавили, что, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, правительство Германии отвергает любые решения путем переговоров. «Цель Берлина — подчинить себе богатую природными ресурсами страну и установить в Москве прозападный марионеточный режим», — уточняет автор. Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что в ближайшие десять лет может произойти континентальная война, передает «Дни.ру». По его мнению, страны должны организовать «более тесные союзы», чтобы подготовиться к войне.

Германия наращивает военные усилия для многолетней войны против России. Об этом пишет газета WSWS. В материале уточняется, что последствия станут катастрофическими из-за ядерного оружия РФ. «Германский империализм готовится к многолетней все возрастающей войне против обладающей ядерным оружием России — с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится в материале газеты. Автор статьи уточняет, что Германия во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины. Там добавили, что, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, правительство Германии отвергает любые решения путем переговоров. «Цель Берлина — подчинить себе богатую природными ресурсами страну и установить в Москве прозападный марионеточный режим», — уточняет автор. Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что в ближайшие десять лет может произойти континентальная война, передает «Дни.ру». По его мнению, страны должны организовать «более тесные союзы», чтобы подготовиться к войне.