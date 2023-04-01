WSWS: Германия готовится к многолетней войне с Россией

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НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, танк, Leopard 2, stock
Германия хочет установить прозападный режим в России, сообщают СМИ Фото:

Германия наращивает военные усилия для многолетней войны против России. Об этом пишет газета WSWS. В материале уточняется, что последствия станут катастрофическими из-за ядерного оружия РФ.

«Германский империализм готовится к многолетней все возрастающей войне против обладающей ядерным оружием России — с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится в материале газеты. Автор статьи уточняет, что Германия во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины.

Там добавили, что, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, правительство Германии отвергает любые решения путем переговоров. «Цель Берлина — подчинить себе богатую природными ресурсами страну и установить в Москве прозападный марионеточный режим», — уточняет автор.

Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что в ближайшие десять лет может произойти континентальная война, передает «Дни.ру». По его мнению, страны должны организовать «более тесные союзы», чтобы подготовиться к войне.

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Германия наращивает военные усилия для многолетней войны против России. Об этом пишет газета WSWS. В материале уточняется, что последствия станут катастрофическими из-за ядерного оружия РФ. «Германский империализм готовится к многолетней все возрастающей войне против обладающей ядерным оружием России — с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится в материале газеты. Автор статьи уточняет, что Германия во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины. Там добавили, что, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, правительство Германии отвергает любые решения путем переговоров. «Цель Берлина — подчинить себе богатую природными ресурсами страну и установить в Москве прозападный марионеточный режим», — уточняет автор. Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что в ближайшие десять лет может произойти континентальная война, передает «Дни.ру». По его мнению, страны должны организовать «более тесные союзы», чтобы подготовиться к войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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